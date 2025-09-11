من قلب القصف.. سكان مخيم الشاطئ في غزة يهتفون: مش هنرحل.. كن معنا يا الله (شاهد)

بقوة وثبات ومن قلب القصف والاستهداف المباشر لمنطقة مخيم الشاطئ بقطاع غزة، خرج الأهالي من داخل الدخان يهتفون “الله أكبر. مش هنرحل. كن معنا يا الله”، رفضا لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي المدينة .

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة “أبو عجوة” بالمخيم، بالتزامن مع استهداف عدد من المنازل والمربعات السكنية والأبراج.

ومنذ فجر اليوم استشهد 25 شخصًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

من جهته أصدر الدفاع المدني بمحافظة خان يونس بيانًا أكد فيه أن طواقمه تمكنت من إجلاء أربعة أشخاص بينهم مصابان وفي الوقت ذاته، تعمل الطواقم على إجلاء 40 مدنياً من داخل منطقة بني سهيلا إلى منطقة آمنة، ضمن المهمة الإنسانية الميدانية الجارية حالياً.

كما تم منح الطواقم الضوء الأخضر لانتشال شهيدين بالقرب من دوار أبو حميد أثناء عودتهم من الموقع الذي تم التنسيق للدخول إليه “بني سهيلا”.