نتنياهو وبن غفير يعلقان على مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك قُتل “لأنه دافع عن الحقيقة والحرية”، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو في منشور على منصة “إكس” أنه تحدث مع كيرك قبل أسبوعين ودعاه لزيارة إسرائيل، لكن الزيارة لن تتحقق بعد اغتياله.

واعتبر نتنياهو أن كيرك “كان صديقاً لإسرائيل ودافع عن حضارة يهودية – مسيحية”.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ما أسماه “التحالف بين اليسار العالمي والإسلام الراديكالي” بأنه يشكل “الخطر الأكبر على الإنسانية”، مشيراً إلى أن كيرك الذي كان أحد داعمي إسرائيل حذّر من ذلك، لكنه قُتل برصاص مهاجم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، أحد أبرز مؤيديه بإطلاق نار أثناء كلمته في فعالية طلابية، الأربعاء، بجامعة “يوتا فالي” بولاية يوتا الأمريكية.

وكتب ترامب على حسابه في “تروث سوشيال” ناعيا، كيرك، ووصفه بأنه “العظيم والأسطوري”.

وأضاف ترامب: “لم يفهم أحد قلب شباب الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي.. لقد كان محبوبا ومعجبا به من الجميع، وخاصة أنا. تعازينا أنا وميلانيا تذهب إلى زوجته الجميلة إيريكا وعائلته. تشارلي، نحن نحبك!

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد أعلن توقيف مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة الناشط اليميني تشارلي كيرك، قبل أن يقول إنه أطلق سراحه بعد الاستجواب من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وأضاف أن التحقيق ما زال مستمرًا، متعهدا بمواصلة نشر المعلومات حرصا على الشفافية.

بينما وصف حاكم ولاية يوتا مقتل كيرك بأنه “اغتيال سياسي”، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به الرئيس في القضية، مضيفًا أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات تشير إلى تورط شخص ثانٍ في الحادث.