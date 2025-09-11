الأخبار|أمريكا

نتنياهو وبن غفير يعلقان على مقتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

البيان أدان "اللغة البغيضة" لأعضاء بالحكومة الإسرائيلية
نتنياهو (يسار) وبن غفير (رويترز)
Published On 11/9/2025

آخر تحديث: 09:52 AM (توقيت مكة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك قُتل “لأنه دافع عن الحقيقة والحرية”، على حد تعبيره.
وأضاف نتنياهو في منشور على منصة إكس أنه تحدث مع كيرك قبل أسبوعين ودعاه إلى زيارة إسرائيل، لكن الزيارة لن تتحقق بعد اغتياله.
واعتبر نتنياهو أن كيرك “كان صديقا لإسرائيل ودافع عن حضارة يهودية مسيحية”.

من جانبه، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ما سمّاه “التحالف بين اليسار العالمي والإسلام الراديكالي” بأنه يشكل “الخطر الأكبر على الإنسانية”، مشيرا إلى أن كيرك الذي كان أحد داعمي إسرائيل حذّر من ذلك، لكنه قُتل برصاص مهاجم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، أحد أبرز مؤيديه بإطلاق نار أثناء كلمته في فعالية طلابية، الأربعاء، بجامعة يوتا فالي في ولاية يوتا الأمريكية.

ونعى ترامب على حسابه في تروث سوشيال، كيرك، ووصفه بأنه “عظيم وأسطوري”.

وأضاف ترامب: “لم يفهم أحد قلب شباب الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي.. لقد كان محبوبا ومعجبا به من الجميع، وخاصة أنا. تعازينا أنا وميلانيا تذهب إلى زوجته الجميلة إيريكا وعائلته. تشارلي، نحن نحبك!”.

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد أعلن توقيف مشتبه فيه بحادث إطلاق النار الذي أودى بحياة الناشط اليميني تشارلي كيرك، ثم قال إنه أطلق سراحه بعد الاستجواب من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وأضاف أن التحقيق ما زال مستمرا، متعهدا بمواصلة نشر المعلومات حرصا على الشفافية.

وقد وصف حاكم ولاية يوتا مقتل كيرك بأنه “اغتيال سياسي”، مؤكدًا أن السلطات ألقت القبض على المشتبه فيه الرئيس في القضية، مضيفًا أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات تشير إلى تورط شخص ثانٍ في الحادث.

المصدر: الجزيرة مباشر

