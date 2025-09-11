وزارة الدفاع التركية: نقف مع قطر بكل ما أوتينا من قوة ضد الهجوم الإسرائيلي

شددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، على وقوفها مع قطر بكل ما أوتيت من قوة ضد الهجوم الإسرائيلي الذي حاول استهداف وفد حركة حماس التفاوضي، واصفًة ما حدث بأنه يعد انتهاكًا واضحًا لسيادة الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان على لسان الأدميرال زكي أكتورك، مستشار الصحافة والعلاقات العامة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني “تبين أن إسرائيل جعلت الإرهاب سياسة دولة تتغذى على الصراع، وتقف ضد السلام”.

وذكّرت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي بأن إسرائيل تجر المنطقة إلى كارثة بسبب هجماتها المتهورة، كذلك الهجوم الذي وقع في قطر، إذا لم يتم وقفها بوسائل فعالة، مكررًة دعوتها إلى تحمل المسؤولية.

القوات التركية في سوريا

في شأن آخر، قال بيان وزارة الدفاع التركية، إن المزاعم والأنباء المتداولة بشأن استهداف إسرائيل القوات المسلحة التركية في سوريا، لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة.

وأكد أن القوات التركية وأفرادها ومعداتها في سوريا لم تتعرض لأي شيء سلبي.

وكانت وسائل إعلام غربية قد تداولت أخبارا تفيد بأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا استهدفت مواقع في سوريا، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف القوات التركية، وهو ما نفته وزارة الدفاع.