14 مليون دولار من واشنطن لدعم قدرات الجيش اللبناني في مهام خاصة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية موافقتها على حزمة مساعدات لصالح لبنان، تقدَّر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار.

وتهدف الحزمة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخازن الأسلحة والبنى التحتية العسكرية التابعة لجماعات غير حكومية، بما فيها “حزب الله“.

وتشمل المساعدات المعلَن عنها تجهيزات متخصصة منها:

شحنات متفجرة موجهة.

متفجرات للتدمير.

مولدات.

وسائل نقل.

ووفق البيان، الذي نشرته القيادة الوسطى للقوات الأمريكية، ستوفر الحزمة للجيش اللبناني قدرات تُمكّنه من تنفيذ دوريات ميدانية وإزالة الذخائر غير المنفجرة والتعامل مع مخازن أسلحة حزب الله، دعمًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقَّع بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة تأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الرامية إلى إضعاف قدرات حزب الله، بما يتماشى مع أولوياتها في مواجهة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، وفق نص البيان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في شهر مارس/آذار الماضي، على استثناء تحويل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، على الرغم من تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر للمساعدات الخارجية.

ونقل موقع المونيتور عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه تم استثناء المساعدات، وقال المتحدث: “وافقت الوزارة على استثناء لإنفاق 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي أعيدت برمجتها مؤخرًا إلى لبنان”.