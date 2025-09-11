79 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء (فيديو)

استشهد 79 فلسطينيًا في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تصعيد جديد لجيش الاحتلال منذ فجر الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

وأضاف أن الشهداء وصلوا إلى عدد من مستشفيات القطاع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في استخراج المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني المستهدفة.

توزيع الشهداء حسب المناطق:

شمال القطاع: 60

وسط القطاع: 7

جنوب القطاع: 12

وأطلق الاحتلال قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع النيران في خيام النازحين جراء سقوطها في محيط أبراج الفيروز، وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النار على محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء، غرب مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال دمرت منذ صباح اليوم، برجاً سكنياً، وأكثر من 10 منازل، وعشرات خيام النازحين وشردت مئات المواطنين في أحياء مدينة غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها واستهدافها لمناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، الذي يواصل ارتكاب سلسلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة إلى 64 ألفاً و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 مواطنين بينهم 141 طفلاً.