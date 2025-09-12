أسئلة نارية واحتجاجات غاضبة تلاحق الرئيس الإسرائيلي في لندن (شاهد)

تحولت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى العاصمة البريطانية لندن، يوم الأربعاء، إلى حدث مثير للجدل، بعدما واجه انتقادات علنية وأسئلة لاذعة قبيل لقائه كير ستارمر، رئيس الوزراء.

ففي اللحظة التي ترجل فيها هرتسوغ من سيارته متجهًا لمصافحة ستارمر، قاطعه أحد الصحفيين بسيل من الأسئلة الاتهامية: “هل أنت مشرف على إبادة جماعية في غزة؟ وهل تُعتبر مجرم حرب؟”، قبل أن يتساءل بصوت مرتفع: “ألا يملك الفلسطينيون حق الوجود مثل الإسرائيليين؟”.

"لماذا تصافح رجلا قال إنه لا يوجد أبرياء في غزة؟".. محتجون وصحفيون يواجهون الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء البريطاني بالإبادة الجماعية في غزة pic.twitter.com/2akHbAgmfg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2025

الحرج لم يتوقف عند هرتسوغ، بل طال ستارمر نفسه، إذ واجه تساؤلات حول سبب مصافحته للرئيس الإسرائيلي، مع اتهامه بالتواطؤ في ما وصف بـ”الإبادة الجماعية”، على خلفية تصريحات سابقة لهرتسوغ اعتبر فيها أن “لا أبرياء في غزة”.

كما لم تسلم سفيرة إسرائيل في لندن، تسيبي هوتوفلي، من الانتقادات حين خرجت من السيارة ذاتها؛ حيث وُجهت إليها أسئلة حادة عن قصف المستشفيات في غزة، ووُصفت بأنها “شخصية مثيرة للجدل”، مع دعوات لطردها من بريطانيا.

ردود الفعل لم تقتصر على الشارع، إذ وقع ستون عضوًا في مجلس اللوردات عريضة تدعو لمنع هرتسوغ من دخول الأراضي البريطانية، وشككوا في شرعية استضافته على الأراضي البريطانية.

وقبل أيام طالب نواب من حزب العمال زعيمهم، كير ستارمر، بعدم استقبال الرئيس الإسرائيلي، محذرين من التداعيات السياسية والقانونية لهذه الخطوة.