إعلام إسرائيلي: هذا تقييم المؤسسة الأمنية لعملية استهداف قيادات حماس في قطر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، أن تقييم المؤسسة الأمنية في إسرائيل لمحاولة الاغتيال التي استهدفت أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، الثلاثاء، أنها قد “فشلت”.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية الأمنية تفترض أن “غالبية مسؤولي حماس قد نجوا من الهجوم”.

وأضافت القناة أن هذه النتيجة، عن فشل عملية الاغتيال في الدوحة، “تم إبلاغها للولايات المتحدة، كما تم إخبار الوزراء الإسرائيليين بها”.

واستهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، ما خلف 6 شهداء.

وأعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك. كما نعت الحركة الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري.

ولقيت الغارات الإسرائيلية على الدوحة إدانة دولية وعربية واسعة، نظرا لانتهاكها كل المواثيق والاعراف الدولية.

ووصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الهجمات الإسرائيلية بأنها “إرهاب دولة”.

وطالب رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع شبكة سي إن إن، بضرورة امتثال وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعدالة، قائلا إنه “مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يخرق كل قانون، بل إنه خرق كل قانون دولي”.

وأوضح “أن نتنياهو يحاول تقويض أي فرصة للاستقرار وأي فرصة للسلام”.