الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي لإبلاغه إدانتها الهجوم على قطر

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية نائب السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، وأبلغته “إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين” للهجوم الذي استهدف قطر، واصفة إياه بـ”السافر والجبان”، إلى جانب رفضها للتصريحات “العدوانية” الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية، إن هذا “الهجوم المتهور” يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر، مؤكدة أن أي اعتداء على دولة خليجية هو بمثابة اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

“وضع غير مقبول”

وأضافت أن الإمارات تعدّ أمن قطر واستقرارها، جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها، مشددة على أن استمرار الخطاب العدائي الإسرائيلي يكرس وضعا غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه.

وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وصل إلى الدوحة غداة العدوان الإسرائيلي، والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في إطار التضامن.

والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية “في كل مكان”.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه “إرهاب دولة”، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.