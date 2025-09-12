الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قاتل تشارلي كيرك

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى “إف بي آي” عن مكافأة بقيمة 100 ألف دولار “لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية واعتقال المسؤولين عن اغتيال تشارلي كيرك”، الناشط اليميني المحافظ الذي لقي حتفه بعد إطلاق النار عليه.

وتم اغتيال كيرك (31 عاما)، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاربعاء برصاصة في العنق خلال نقاش مفتوح كان يشارك فيه في جامعة “يوتا فالي” بولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… — FBI (@FBI) September 11, 2025

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” صورة للشخص الذي يشتبه في قيامه بإطلاق النار على كيرك، بعد إعلان العثور على السلاح المستخدم في إطلاق النار الأربعاء.

وبدأت الشرطة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملية مطاردة مكثفة بحثا عن قناص قتل كيرك وهو يجيب على أسئلة عن العنف المسلح خلال مشاركته في فعالية جامعية بولاية يوتا.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

تشديد إجراءات الأمن

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن فريق ترامب بدأ تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب مقتل كيرك.

وقالت الصحيفة إن مراسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 نُقلت إلى مكان أكثر أمنا، في حين تم اتخاذ تدابير إضافية أثناء حضور ترامب مباراة بيسبول مساء الخميس بتوقيت نيويورك.

وأضافت الصحيفة أن فريق ترامب يُجري مناقشات أوسع نطاقا بخصوص كيفية زيادة أمن الرئيس، بخلاف تأمين الفعاليات التي سيحضرها هذا الأسبوع.

إشادة من ترامب

وساهم كيرك، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) ومؤسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة”، في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان المنتمين للتيار المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب ومسؤولون آخرون الخميس بكيرك، في وقت أحيت البلاد الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

وقال ترامب في مستهل كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى الهجمات في البنتاغون، أحد أهداف هجمات تنظيم القاعدة التي أشعلت حربا دامت عقدين “كان كيرك أحد عمالقة جيله ومدافعا عن الحرية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيمنح كيرك ميدالية الحرية الرئاسية قريبا، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وفي كلمته في المراسم نفسها قال وزير الدفاع بيت هيغسيث “مثل أولئك (الذين قضوا) في 11 أيلول/سبتمبر، لن ننساك أبدا”.