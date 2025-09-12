بالفيديو لحظة إفراج الاحتلال عن عدد من الفلسطينيين في طولكرم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس عن عدد من الفلسطينيين عقب اعتقالهم أمس من مدينة طولكرم، شمال غرب الضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو ليلية عددًا منهم في شوارع المدينة، لحظة إطلاق سراحهم.

كانت قوات الاحتلال نفذت أمس اعتقالات كبيرة جداً طالت كل الأحياء في طولكرم من شمالها لجنوبها حتى وسطها.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن التقديرات المحلية ذكرت أن عدد المعتقلين تجاوز الألف، وأضافت أنها الأكبر في مدينة طولكرم منذ اجتياح عام 2001.

في وقت أكدت الشهادات أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين من داخل منازلهم، ومن المحلات التجارية والمخابز والصيدليات، وحتى من عمال النظافة وكل من تواجد في الشوارع.