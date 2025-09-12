ترامب يعلن اعتقال المشتبه به في مقتل تشارلي كيرك ويدعو لإعدامه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المشتبه به في مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، تم وضعه قيد الاحتجاز، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام بحقه.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إنه لا يعلم بعد ما إذا كان المشتبه به جزءا من شبكة أوسع تقف وراء الجريمة، لكنه أكد متابعة التحقيقات بهذا الشأن.

وأضاف أن السلطات ستنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، في إطار جهود مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن عقب الحادثة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.

🚨 BREAKING: Trump to deploy National Guard to Memphis next, president tells @foxandfriends pic.twitter.com/JstVkHo0cr — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

رصاصة مجهولة

ومساء الأربعاء، أعلن ترامب، وفاة كيرك إثر تعرضه لإطلاق النار خلال مشاركته في فعالية بولاية يوتا الأمريكية.

وتعرض كيرك المعروف بتأييده لترامب، لإطلاق نار وأصيب برصاصة مجهولة المصدر في رقبته أثناء إلقائه خطابا في فعالية بجامعة يوتا فالي.

وكيرك، مؤسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية” وهي منظمة غير ربحية، ولديه 5.2 ملايين متابع على منصة “إكس” الأمريكية و7.3 ملايين متابع على “تيك توك”.