تصعيد جديد جنوبي لبنان.. الاحتلال يستهدف سيارة ويفجر منزلا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عيتا الجبل بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وفي حادثة منفصلة وقعت فجر اليوم، ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتفجير منزل في محلة الجدار ببلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، مما أدى إلى دمار واسع في المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من سلسلة من الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

غارات متواصلة لليوم الثاني

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تنفيذ الجيش هجمات استهدفت أهدافا في وادي لبنان بالقرب من الحدود اللبنانية-السورية، بينما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن الغارات طالت أطراف بلدة أنصار ومحيط وادي الزرارية.

وجدد لبنان مطالبته للمجتمع الدولي بـ”ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية”، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.