تقارير تحذر من اختفاء أكبر بحيرة مالحة في الشرق الأوسط (شاهد)

جفاف بحيرة أرومية في إيران (مواقع تواصل)
Published On 12/9/2025

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت وصول بحيرة أرومية، التي كانت أكبر بحيرة في الشرق الأوسط، إلى مستويات قياسية من الانحسار، محذرة من أنها قد تختفي تمامًا مع نهاية الصيف.

وبحسب التقرير، فإن البحيرة الواقعة في شمال غربي إيران تقلصت إلى جزء يسير من حجمها الأصلي، فيما حذر مسؤولون وعلماء من عواقب بيئية وبشرية قد تكون غير قابلة للعكس.

تشير بيانات صادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن مستوى المياه في أغسطس لم يتجاوز 1,270 مترًا، فيما تقلصت مساحة البحيرة إلى 581 كيلومترًا مربعًا وحجمها إلى نصف مليار متر مكعب، مقارنة بـ 2 مليار متر مكعب في 2024، أي انخفاض بنسبة تفوق 75% خلال عام واحد فقط. وبالمقارنة، كانت البحيرة عام 1995 تحتضن 32 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني فقدان أكثر من 98% من حجمها خلال العقود الأخيرة.

المختصون يربطون هذا التراجع الحاد بتأثيرات التغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية، حيث أدى الإفراط في استخراج المياه الجوفية لتلبية احتياجات الزراعة وبناء السدود إلى حرمان البحيرة من التدفقات الحيوية.

ومع انكشاف طبقات الملح، تضررت خصوبة التربة وازدادت العواصف الغبارية، فيما تراجعت أعداد الطيور بشكل حاد في المنطقة.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بإحياء البحيرة، فإن خطط الإنقاذ تعثرت بسبب نقص التمويل، وصراعات داخلية بين الهيئات، وضعف تطبيق قوانين ترشيد المياه.

أحمد رضا لهيجاني زاده، نائب رئيس دائرة البيئة للشؤون البحرية والبحيرات، أكد أن إعادة إحياء بحيرة أرومية ممكن، لكنه أقر بأن البحيرة لن تعود إلى حالتها في منتصف التسعينيات.

المصدر: الجزيرة مباشر + نيوزويك

