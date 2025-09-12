جنوب السودان يوجه تهم ارتكاب جرائم قتل وإرهاب لنائب الرئيس

اتهمت سلطات جنوب السودان نائب الرئيس، ريك مشار بارتكاب جرائم قتل وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية هجوم نفذته جماعة مسلحة تُعرف باسم “الجيش الأبيض” على قاعدة عسكرية في مدينة ناصر شمال شرق البلاد خلال مارس/آذار الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 250 جنديا، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس.

وأفادت الحكومة أن الهجوم الذي قاده مقاتلون شبان من قبيلة النوير الموالية لمشار جاء بأوامر مباشرة منه، في ظل صراعه على السلطة مع الرئيس سلفا كير، بينما يخضع مشار للإقامة الجبرية منذ أشهر.

وأوضح وزير العدل جوزيف قنق أكيش في بيان رسمي أن “هذه الجرائم تخللتها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التنكيل بالجثث، استهداف المدنيين، والاعتداء على العاملين في الحقل الإنساني”.

وكانت القاعدة العسكرية قد سقطت بيد المسلحين خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار، وقُتل خلالها عدد من كبار الضباط بينهم جنرال بارز، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصرح فيها الحكومة بسقوط 250 جنديا في الهجوم.

كما تعرضت مروحية للأمم المتحدة كانت تشارك في عمليات إنقاذ لإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل أحد الطيارين.