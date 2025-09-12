حاخام إسرائيلي يهدد بملاحقة مسؤولي حماس أينما كانوا (فيديو)

هدد الحاخام الإسرائيلي حاييم منتز، بالانتقام من كل من شارك في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، متوعدا بملاحقتهم أينما وُجدوا، في تصريحات اعتُبرت تهديدا مباشرا لسيادة دول أخرى.

وقال منتز في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” متسائلا “أنت إرهابي؟ وأنت جزء من السابع من أكتوبر؟ نحن قادمون خلفك، لا يهم إن كنت في قطر أو في لبنان أو حتى في إنجلترا، سنصل إليك”، مؤكدا أن يد إسرائيل ستطول كل من يراهم متورطين في الهجوم.

وتوافقت تصريحات الحاخام مع مواقف سابقة لمسؤولين إسرائيليين، أبرزهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي شدد مرارا على أن “لا مكان آمنا للمسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر”، وأن “ذراع إسرائيل الطويلة ستصل إليهم”.