صخور غامضة على سطح المريخ.. مركبة ناسا تكشف أسرارها (شاهد)

وكالة ناسا
Published On 12/9/2025
آخر تحديث: 08:18 AM (توقيت مكة)

أعلن باحثون في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن عينة صخرية التقطتها مركبة “بيرسيفيرانس” من قاع نهر جاف قديم في فوهة “جيزيرو” على المريخ قد تحتوي على مؤشرات حيوية محتملة تشير إلى وجود حياة ميكروبية قديمة.

العينة، التي جُمعت العام الماضي من صخرة تُعرف باسم “شيافا فولز”، كشفت عن تراكيب كيميائية ومعادن شبيهة بتلك التي تنتجها كائنات دقيقة على الأرض، وفق دراسة نُشرت يوم الأربعاء.

المؤشرات الحيوية هي تراكيب أو مواد قد يكون لها أصل بيولوجي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الأدلة والتحليل للتأكد مما إذا كانت فعلاً دليلاً على وجود حياة.

وقال شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، إن “هذا الاكتشاف هو الأقرب حتى الآن إلى العثور على حياة على المريخ، ويمثل خطوة علمية رائدة ستعمّق فهمنا للكوكب الأحمر”.

ورصدت الأدوات العلمية للمركبة، في الصخرة بقعاً ملونة تحتوي على معادن غنية بالحديد والفوسفات والكبريت، أبرزها “فيفيانيت” و”غريغيت”، وكلاهما يرتبط على الأرض بعمليات حيوية ميكروبية.

الباحثون أشاروا إلى أن هذه المعادن يمكن أن تتشكل أيضاً بطرق غير بيولوجية، لكن غياب مؤشرات لحرارة عالية أو ظروف حمضية يجعل التفسير البيولوجي أكثر ترجيحاً.

الدراسة أوضحت أن الصخور التي وُجدت فيها هذه المؤشرات تُعد من أحدث الصخور الرسوبية التي فحصتها المركبة حتى الآن، ما يفتح احتمالية أن المريخ ظل صالحاً للحياة لفترة أطول مما كان يُعتقد.

من جانبها، أكدت كيتي ستاك مورغان، عالمة مشروع “بيرسيفيرانس” أن مثل هذه الاكتشافات “تتطلب أدلة استثنائية”، مشددة على أن نشر النتائج في مجلة علمية مُحكّمة خطوة أساسية لضمان صرامة ودقة التفسير العلمي.

المصدر: الجزيرة مباشر + ناسا

