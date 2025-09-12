عملية طعن في فندق قرب القدس تسفر عن إصابة خطرة (شاهد)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية طعن، اليوم الجمعة، داخل فندق في كيبوتس تسوفا قرب القدس، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطرة، بحسب ما أعلن الإسعاف الإسرائيلي.

وذكرت القناة “12” أن الشرطة الإسرائيلية تمكنت من السيطرة على منفذ العملية واعتقاله، بعد الهجوم الذي استهدف نزلاء الفندق.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن المنفذ يُشتبه بأنه أسير فلسطيني سابق من سكان مخيم شعفاط شمال القدس.

وأكدت شرطة الاحتلال أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع المنفذ وظروف الحادث، فيما فُرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط مكان العملية.

وتشهد مدن إسرائيلية بين الفينة والأخرى، عمليات طعن وإطلاق نار تسفر عن قتلى وجرحى، بينما تراها فصائل فلسطينية “ردا طبيعيا” على الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.