غزة.. استشهاد أمين أبو مسلم برصاص جيش الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي (فيديو)

استشهد الموظف في دائرة النقل والمواصلات بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمين أبو مسلم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونعت إدارة مجمع ناصر الطبي، شهيد الواجب، أمين مسلم أحد سائقي النقل في المجمع، الذي ارتقى إلى جوار ربه جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، أثناء أدائه لواجبه داخل حرم المجمع، كما أصيب عدد من المرافقين.

توفير الحماية للطواقم الطبية

واستنكرت إدارة مجمع ناصر الطبي، الاعتداء على الطواقم الصحية والمؤسسات الطبية، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاستهداف المتكرر والممنهج الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدولية التي تُلزم باحترام حرمة المستشفيات والطواقم الطبية.

ودعت إدارة مجمع ناصر الطبي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ونطالب بتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة في الميدان.

شهداء في غزة

من ناحية أخرى أفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 14 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة السلطان في حي التوام شمالي غزة، فجر اليوم الجمعة.

وقال إن فلسطينيين اثنين استشهدا، جراء استهداف قوات الاحتلال مفترق الصاروخ بشارع الجلاء شمالي مدينة غزة، فيما ذكرت مصادر أن فلسطينيا استشهد جراء إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.