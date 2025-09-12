الأخبار

وفاة الطفلة آمنة معروف في مستشفى شهداء الأقصى بسبب الجوع (فيديو)

Published On 12/9/2025

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وفاة الطفلة (آمنة معروف) البالغة من العمر 10 سنوات بسبب سوء التغذية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل.

وقالت إن ذلك يرفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا، ومنذ إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجاعة في غزة، تم تسجيل 133 حالة وفاة، من بينهم 27 طفلًا.

غزة تواجه الظروف القاسية

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المدنيين محاصرون ولا يوجد لديهم مكان آمن يذهبون إليه”.

واضافت الوكالة الأممية “وتستمر الأسر في مواجهة الظروف القاسية وانعدام الأمن الغذائي المتزايد” وطالبت باتخاذ إجراء عاجل.

ما يحدث في غزة إخفاق للإنسانية

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة إكس “نحن أكبر وأهم منظمة إنسانية في غزة، ومع ذلك يتم استهدافنا”.

وتساءلت “لماذا يجب أن تحلّ مؤسسة غير معروفة (مؤسسة غزة الإنسانية) خُلقت خصيصاً لهذه الحرب، مكان المنظومة الإنسانية المعتمدة والمتعارف عليها ليس فقط في غزة، بل في كافة أنحاء العالم؟”

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن “ما يحدث في غزة هو إخفاق للإنسانية.. عدم التحرك واللامبالاة في هذا الموقف يمكن أن يرقى إلى التواطؤ في الجريمة.”

المصدر: الجزيرة مباشر

