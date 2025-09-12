وفاة الطفلة آمنة معروف في مستشفى شهداء الأقصى بسبب الجوع (فيديو)

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وفاة الطفلة (آمنة معروف) البالغة من العمر 10 سنوات بسبب سوء التغذية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل.

وقالت إن ذلك يرفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا، ومنذ إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجاعة في غزة، تم تسجيل 133 حالة وفاة، من بينهم 27 طفلًا.

الحرب في #غزة مستمرة بلا هوادة منذ أكثر من 700 يوم. يعيش الناس كابوسًا متواصلًا. حياة بلا راحة، بلا أمان، ,وبلا أدنى مقومات الكرامة الإنسانية. لم تكف الأونروا عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحظر عن الإمدادات المنقذة للحياة. يجب السماح بدخول المساعدات. يجب… pic.twitter.com/h3cM4pyenc — الأونروا (@UNRWAarabic) September 10, 2025

غزة تواجه الظروف القاسية

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المدنيين محاصرون ولا يوجد لديهم مكان آمن يذهبون إليه”.

واضافت الوكالة الأممية “وتستمر الأسر في مواجهة الظروف القاسية وانعدام الأمن الغذائي المتزايد” وطالبت باتخاذ إجراء عاجل.

In #Gaza, civilians are trapped with nowhere safe to go. Families continue to face extreme conditions and rising food insecurity. Urgent action is needed.#Ceasefire, before it's too late. pic.twitter.com/jxmaLN6QE8 — UNRWA (@UNRWA) September 12, 2025

ما يحدث في غزة إخفاق للإنسانية

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة إكس “نحن أكبر وأهم منظمة إنسانية في غزة، ومع ذلك يتم استهدافنا”.

وتساءلت “لماذا يجب أن تحلّ مؤسسة غير معروفة (مؤسسة غزة الإنسانية) خُلقت خصيصاً لهذه الحرب، مكان المنظومة الإنسانية المعتمدة والمتعارف عليها ليس فقط في غزة، بل في كافة أنحاء العالم؟”

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن “ما يحدث في غزة هو إخفاق للإنسانية.. عدم التحرك واللامبالاة في هذا الموقف يمكن أن يرقى إلى التواطؤ في الجريمة.”