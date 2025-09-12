فرنسا تعتزم تشديد الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن باريس تعتزم تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، آملا أن تبدل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي موقفها للسماح بفرض عقوبات عليها.

وقال بارو في حديث مع (إذاعة فرانس إنتر) “بالطبع نريد مواصلة تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية وليس على الشعب الإسرائيلي الذي تقيم فرنسا روابط معه”، على حد قوله.

“تبدل في المواقف”

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أنه تعذر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لعدم توافر الإجماع، مشيرا إلى تبدل في المواقف.

وقال “أبدت رئيسة المفوضية الأوروبية للمرة الأولى الأربعاء في خطابها أمام البرلمان الأوروبي انفتاحا على معاقبة بعض المسؤولين الإسرائيليين وإعادة النظر في بعض الأبعاد التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.