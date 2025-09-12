قصف إسرائيلي يسفر عن 14 شهيدا من عائلة واحدة (فيديو)

انتشلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، 14 جثمانا من منزل لعائلة السلطان في حي التوام شمال مدينة غزة، بعد تعرضه لقصف من قوات الاحتلال.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن القصف وقع فجر اليوم، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المنطقة للتحقق من وجود ناجين أو شهداء آخرين.

وبالتزامن، نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير لمنازل وبنايات سكنية بوساطة “روبوتات” مفخخة في محيط بركة الشيخ رضوان بالمدينة، وأطلق وابلا من قذائف المدفعية والرصاص من الآليات المتوغلة في المنطقة.

وامتد القصف المدفعي الإسرائيلي ليستهدف مناطق عدة على امتداد شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.