كاهن هندوسي يطالب بدولة خالية من المسلمين ويتهم غاندي بالخيانة

طالب مجموعة من الكهنة الهندوس بقيادة الكاهن ياتي نارسينغاناند، خلال مؤتمر صحفي الخميس، بإقامة دولة لا وجود فيها للمسلمين أو المساجد أو المدارس الإسلامية، واتهموا غاندي، الزعيم الذي قاد الهند إلى الاستقلال، بالخيانة بحق الهندوس.

أدلى نارسينغاناند، المعروف بخطابه التحريضي على المسلمين والإسلام، بهذه التصريحات في معبد “شـيـاما شـيام” في منطقة مظفرنغار بولاية أوتار براديش شمالي الهند يوم الخميس.

ويقيم الكهنة فعالية دينية هندوسية في المعبد تستمر خمسة أيام، بهدف حماية “الساناتن دارما” (الديانة الهندوسية) وجميع الأسر الهندوسية، والقضاء التام على أعداء الديانة الهندوسية، وتحقيق رغبات أتباعها.

H@temonger Yati Narsinghanand wants a country where there are no muslims, no mosques & no Madarasas. Well, fortunately, such country exists & he can shift there.

It's Kailasa. pic.twitter.com/qgcpd4O7jB — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) September 11, 2025

وخلال الفعالية، عقد الكهنة مؤتمراً صحفياً أدلى فيه نارسينغاناند بتصريحاته المعادية للمسلمين، حيث قال “نصلي إلى الإلهة (ما) وماهاديف (آلهة هندوسية) أن يمنحانا دولتنا الخاصة. نريد وطناً لا يوجد فيه مسجد أو مدرسة دينية أو أي مسلم. لقد سئمنا منهم وانزعجنا من وجودهم”.

اتهام غاندي ونهرو بالخيانة

واتهم نارسينغاناند زعيم الهند الروحي والأب المؤسس لها المهاتما غاندي، وأول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال جواهر لال نهرو، بـ “الخيانة” بحق المجتمع الهندوسي.

وقال “غاندي ونهرو هما أكبر خائنين في تاريخ البشرية، وبسببهما لا يوجد لدينا مكان في هذا العالم يمكن أن نطلق عليه أمتنا، رغم أننا مئة كرور (مليار) من الهندوس”.

ويواجه نارسينغاناند، وهو الكاهن الأكبر في معبد “داسنا” بمنطقة غازي آباد في أوتار براديش، عدة قضايا لدى الشرطة بسبب خطابات كراهية تستهدف الإسلام والنبي محمد (ص) والمسلمين.

وطالبت جماعات مسلمة ومنظمات مجتمع مدني مراراً باعتقاله، لكن الحكومة الحالية اكتفت برفع قضايا شكلية تحت ضغط الرأي العام، وتركته يواصل تصريحاته.

دعم من حكومة مودي

وفي رده على تصريحاته الأخيرة، وصف الزعيم المسلم وعضو البرلمان السابق محمد عديب الكاهن نارسينغاناند بـ “المجنون”، مشيراً إلى أنه يحظى بدعم حكومة ناريندرا مودي.

وقال عديب في حديثه للجزيرة مباشر “الحكومة الهندية تدعمه.. إنه يطلق مثل هذه التصريحات علناً في بلد يمنح دستوره حقوقاً متساوية للجميع، لكن الحكومات صامتة والمحاكم لا تتحرك. الحاكم الحالي مسؤول عن الوضع الراهن في البلاد”.

وأضاف أن نارسينغاناند يعمل ضد القيم الدستورية، ومع ذلك فإن الحكومة لا تتخذ أي إجراء بحقه، مما يعني أنه يفعل كل ذلك بدعم ضمني من الحكومة.

وفي رده على اتهامات نارسينغاناند لغاندي ونهرو، قال عديب “لو أعلن غاندي ونهرو أن الهند دولة هندوسية، لانهارت البلاد. فلن يبقى أي مسلم هنا، وكان سيُنشأ وطن للسيخ، إذ لن يقبل السيخ العيش في دولة هندوسية”.

وأضاف أن “المسيحيين لن يقبلوا البقاء في الهند، إذا تم إعلانها دولة هندوسية، وكانت منطقة الشمال الشرقي ستنضم إلى الصين أو ميانمار. هؤلاء الحمقى لا يدركون كم قدم غاندي ونهرو خدمة عظيمة للبلاد”.