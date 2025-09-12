الأخبار|أمريكا

مقتل تشارلي كيرك.. السلطات تنشر لقطات للمشتبه به وأدلة جديدة (فيديو)

Published On 12/9/2025
آخر تحديث: 06:56 AM (توقيت مكة)

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” مقطع فيديو يظهر المشتبه به في جريمة قتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، في جامعة “يوتا فالي” بتاريخ 10 سبتمبر 2025.

ويُظهر الفيديو المشتبه به وهو يقفز من فوق سطح أحد المباني قبل أن يفرّ من الموقع.

وأكدت السلطات أن الأدلة التي جُمعت من السطح شملت آثار أحذية، وإطارًا لساعد اليد، إضافة إلى بصمة كف، كما تم العثور على السلاح المستخدم والذخيرة في منطقة مشجرة قرب الجامعة.

وأوضحت السلطات أن الفيديو الكامل متاح للاطلاع العام.

وفي سياق متصل، قال حاكم يوتا إن سلطات الولاية “مستعدة لتنفيذ عقوبة الإعدام” بحق مطلق النار على كيرك، مؤكدًا أن الجريمة لن تمر دون محاسبة صارمة.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالى “إف بي آي” أعلن في وقت سابق عن مكافأة بقيمة 100 ألف دولار “لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية واعتقال المسؤولين عن اغتيال تشارلي كيرك”، الناشط اليميني المحافظ الذي لقي حتفه بعد إطلاق النار عليه.

وتم اغتيال كيرك (31 عاما)، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاربعاء برصاصة في العنق خلال نقاش مفتوح كان يشارك فيه في جامعة “يوتا فالي” بولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة.

وساهم كيرك، وهو مقدم برنامج إذاعي على الإنترنت (بودكاست) ومؤسس منظمة “نقطة تحول الولايات المتحدة”، في بناء قاعدة تأييد للرئيس الجمهوري بين الناخبين الشبان المنتمين للتيار المسيحي المحافظ في الولايات المتحدة.

وأشاد ترامب ومسؤولون آخرون الخميس بكيرك، في وقت أحيت البلاد الذكرى الرابعة والعشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.

المصدر: الجزيرة مباشر

