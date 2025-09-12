نجاة مثيرة لمسؤولين أفغان بعد تحطم مروحية عسكرية في جبال ولاية غور (شاهد)

تحطمت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية الأفغانية، بعد إقلاعها من مطار محلي في ولاية غور، أمس الخميس، نتيجة عطل فني، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في كابول.

وأوضحت الوزارة أن المروحية كانت متجهة نحو مديرية تولك، وعلى متنها عدد من كبار مسؤولي الإمارة الإسلامية، بينهم وزير المناجم والبترول وحاكم ولاية غور، الذين كانوا في طريقهم لزيارة تفقدية إلى أحد المناجم في المنطقة.

وبحسب المتحدث باسم حاكم غور، فإن المروحية كانت تحلق على ارتفاع منخفض عند الإقلاع قبل أن تصطدم بجبل قريب بسبب المشكلة التقنية. وأكد أن الركاب جميعهم نجوا من الحادث دون أن تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية.