27 عاما خلف القضبان.. بولسونارو أول رئيس برازيلي يدان بمحاولة الانقلاب

قضت محكمة البرازيل العليا بسجن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو 27 عامًا بعد إدانته بمحاولة الانقلاب.

وأدانت المحكمة العليا في البرازيل بأغلبية أعضائها يوم الخميس الرئيس السابق جايير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022.

وأصدر الحكم أغلبية القضاة في هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة ليصبح بولسونارو أول رئيس سابق في تاريخ البرازيل يدان بتهمة الاعتداء على الديمقراطية.

وصوت ثلاثة قضاة بالإدانة، وقاض بالبراءة، ولم يصوت القاضي الخامس.

وقالت القاضية كارمن لوسيا قبل تصويتها لإدانة بولسونارو بمحاولة الانقلاب: “هذه القضية الجنائية تشبه لقاء البرازيل بماضيها وحاضرها ومستقبلها”.

وأضافت أن هناك أدلة كافية على أن بولسونارو تصرف “بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات”.

ولم يصدر الحكم بالإجماع بعد أن خالف القاضي لويز فوكس أقرانه وبرأ يوم الأربعاء الرئيس السابق من كل التهم المنسوبة إليه.

وقد يفتح هذا التصويت الوحيد بالبراءة طريقًا للطعن في الحكم، وأوجد أيضًا حالة من الارتياح بين مؤيدي الرئيس السابق الذين أشادوا به باعتباره تبرئة له.

وأدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين من خلفية عسكرية بالإضافة إلى بولسونارو الذي كان أحد قادة الجيش في السابق.

وهذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقرب من 140 عامًا.

ويخضع الرئيس السابق حاليا للإقامة الجبرية، وقال محاموه إنهم سيطعنون على الحكم أمام المحكمة العليا التي تضم 11 قاضيا.

سوار إلكتروني

في شهر يوليو 2025 وقع قاض في المحكمة العليا البرازيلية، عقوبة وصفت بالمفاجئة على الرئيس السابق جايير بولسونارو، بوضع سوار إلكتروني في كاحلة، متهما إياه وابنه إدواردو بـ”أعمال عدائية” ضد الدولة.

ولم يكن وضع سوار إلكتروني هو العقوبة الوحيدة، بل لم يعد يُسمح لجايير بولسونارو بمغادرة منزله بين السابعة مساء والسادسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة، وعلى مدار الساعة يومي السبت والأحد وأيام العطل الرسمية، وفق ما جاء في القرار القضائي.

كما مُنع أيضا من “التواصل مع سفراء وسلطات خارجية”، كما يُحظر على الرئيس السابق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بأفراد آخرين قيد التحقيق من قِبل المحكمة العليا، بمن فيهم ابنه إدواردو بولسونارو.