أسامة حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس في الدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة ترامب (فيديو)

اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، أن محاولة اغتيال وفد الحركة في العاصمة القطرية تمثل “إطلاق نار مباشر” على ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن العالم بات يدرك بعد العدوان على قطر حقيقة الطرف المعرقل للاتفاق.

وأكد أن حماس تترقب نتائج الجهود التي يقودها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في الولايات المتحدة.

وقدم حمدان في مقابلة مع قناة الجزيرة، التعازي لعائلات الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى دائما لإفشال الوساطات، سواء باغتيالات كما حدث مع الشهيد إسماعيل هنية في طهران العام الماضي، أو عبر اعتداءات دامية كما جرى مؤخرا في قطر.

وأضاف أن الحركة كانت دائما تتجاوب مع جهود الوساطة القطرية والمصرية، لكن الاحتلال يرد بالتصعيد والعدوان.

وأوضح أن التحركات القطرية الجارية بعد هذا الاعتداء مهمة للغاية، لأنها تكشف أن المعطل الأساسي لمسار التهدئة هو الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزامه بدفع ثمن جرائمه.

العالم أمام خيارين

وحذر من أن العالم أمام خيارين: إما قبول الفوضى التي تزرعها إسرائيل، أو فرض التزامها بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه وفق القانون الدولي.

وأكد حمدان أن استهداف الوفد المفاوض في الدوحة كان يتم أثناء مناقشة أفكار ترامب، ما يثير تساؤلات حول موقف إسرائيل الحقيقي من هذه المبادرة.

واعتبر أن رفض الاحتلال الرد على ورقة الوسطاء منذ أغسطس/آب الماضي دليل على انقلابه على مسار التفاوض، مشددا على أن حماس بانتظار نتائج الاتصالات التي تجريها قطر بدعم مصري لمعرفة إن كانت هناك إرادة أمريكية للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.

وبشأن أي حلول مقترحة، قال حمدان إن الأولوية هي وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية وفتح المعابر وإطلاق عملية الإعمار وتبادل الأسرى، معتبرا أن أي أفكار أخرى ليست سوى تعطيل للمسار ومنح إسرائيل فرصة لمزيد من الجرائم.

تهديد المنطقة بالفوضى

وأكد أن الاحتلال يعلن صراحة سعيه لتهجير الفلسطينيين وتهويد القدس وفرض مشروع “إسرائيل الكبرى”، مهددا دولا عربية بالاقتطاع أو الاحتلال الكامل، وهو ما يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي.

وختم حمدان بالقول إن الإدارة الأمريكية مطالبة اليوم بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، وإلا فإنها ستتهم بالتواطؤ مع العدوان على قطر والشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن عدم تغيير الموقف الأمريكي سيعني إعطاء إسرائيل غطاء لمواصلة انتهاك القانون الدولي، ما يهدد المنطقة بالفوضى والانفجار.