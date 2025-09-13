الأخبار|مصر

إجراء عاجل من الصحة المصرية بعد إصابة جماعية بالعمى داخل مستشفى شهير

مبنى وزارة الصحة المصرية (رويترز)

سيد توكل

Published On 13/9/2025
|
آخر تحديث: 01:08 PM (توقيت مكة)

أحالت السلطات المصرية إلى النيابة العامة، واقعة فقدان مرضى لأبصارهم في مستشفى حكومي، إثر إصابتهم بالعمى خلال ترددهم على قسم الرمد في مستشفى 6 أكتوبر.

وكشف أقارب المرضى أن ذويهم أصيبوا بفقدان البصر عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بأحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة الجيزة. ‏‎

إحالة الواقعة إلى النائب العام

وكشفت وزارة الصحة أنه تم التأكد من وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات، بشأن الالتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى رغم علمهم بها وتدريبهم عليها.

ومن جهته، قرر وزير الصحة خالد عبد الغفار، إحالة الواقعة بالكامل إلى النائب العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.

إنهاء تكليف مدير المستشفى

كما قرر الوزير إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق، وكذلك إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

‏‎وأكدت وزارة الصحة، أن هذه الإجراءات “تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين”.

وشدد وزير الصحة على أن “سلامة المواطنين خط أحمر، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة المرضى أو يهدد حياتهم”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

