الأمم المتحدة: قطر وسيط للسلام ويجب محاسبة الدول المعتدية (فيديو)

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن الأمم المتحدة تعاملت بجدية مع الهجمات الإسرائيلية على قطر، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن والأمين العام أنطونيو غوتيريش أدانا الاعتداء وأشادا بدور الدوحة في الوساطة بحل نزاعات الشرق الأوسط، وأوضح أن “قطر يُفترض أن تُكافأ على جهودها لا أن تُستهدف”.

وفي تعليقه على التهديدات الإسرائيلية، شدد حق على ضرورة التمسك بميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر اعتداء الدول على بعضها، داعيًا جميع الدول إلى احترام القانون الدولي واستخدامه لمحاسبة المعتدين.

وأشار إلى أن هناك آليات قانونية متاحة، من بينها محكمة العدل الدولية وإجراءات احترازية أخرى، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة مثلاً في قطاع غزة أكدت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وأضاف: “خلال الهدنة رأينا تحسنًا واضحًا في الأوضاع”.

وبخصوص الهجمات الإسرائيلية على دول أخرى بينها اليمن وسوريا ولبنان ومؤخرًا قطر، أوضح أن هذه المسائل ينبغي طرحها على الدول نفسها، لكن مجلس الأمن ندد بالإجماع بهذه الاعتداءات.

كما ذكر حق أن هذه الدول ستجتمع الأسبوع المقبل في مؤتمر حول حل الدولتين ترعاه السعودية وفرنسا.

واختتم فرحان حق بتأكيد أن مسؤولية الأمم المتحدة تتمثل في ضمان التزام الدول بواجباتها القانونية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية الأرواح، مضيفًا أن “من المفترض أن تهتم كل دول العالم بتطبيق القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل على اعتداءاتها”.