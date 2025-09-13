الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين: كنت سأسعد لو أن صاروخا أصاب قناة الجزيرة (فيديو)

قال الصحفي والباحث الإسرائيلي الناشط على مواقع التواصل إيدي كوهين، تعليقا على الهجمات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة: “كنت سأسعد لو أصاب أحدها (الصواريخ) قناة الجزيرة”.

وأضاف كوهين في مقابلة تلفزيونية الخميس أن الجزيرة قالت في البداية إن “هذه مساكن لرجال حماس ولم يكن اجتماعا، وإن إسرائيل بذلك انتهكت القانون الدولي”.

وتابع “الجزيرة رددت واقتبست من القنوات الإسرائيلية أن الشعب (الإسرائيلي) تحفظ على هذه العملية، وكذلك رئيس الموساد، وأن نتنياهو لا يملك شرعية للقيام بها وأن المنظومة الأمنية اعترضت عليها”.

وأردف قائلا “الجزيرة تريد زرع الخلاف بيننا.. كنت سأسعد لو أصاب صاروخ الجزيرة حينها”.

الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين يقول في مقابلة تليفزيونية إنه كان سيكون سعيدا لو أن صاروخا أصاب قناة الجزيرة pic.twitter.com/J809pa3z1m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2025

تحريض على استهداف الجزيرة

وأشار كوهين إلى أن البريطانيين استهدفوا راديو برلين خلال الحرب العالمية الثانية لأنه “حرض على البريطانيين وعلى اليهود”، وفق قوله، مضيفا أنه “لا فرق بين الجزيرة وراديو برلين”.

وحذر أن القطريين “غاضبون جدا، وسوف يزيد هذا الأمور سوءا وسوف ينتقمون”، موضحا أنه “لا يعرف كيف سينتقمون”.

إدانة دولية واسعة للغارات

ولقيت الغارات الإسرائيلية على الدوحة إدانة دولية وعربية واسعة، نظرا لانتهاكها كل المواثيق والأعراف الدولية.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ووصف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الهجمات الإسرائيلية بأنها “إرهاب دولة”.

وطالب رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، بضرورة امتثال وتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعدالة، قائلا إنه “مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنه يخرق كل قانون، بل إنه خرق كل قانون دولي”.