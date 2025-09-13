القيصر الخالد.. بايرن ميونخ ينحت أسطورته في برونز يتحدى الزمن

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تمثال برونزي يخلّد أسطورته الراحل فرانز بيكنباور، وُضع أمام ملعب “أليانز أرينا” بحضور أرملته هايدي وعدد من رموز النادي.

وقال هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، خلال الحفل: “هذا النصب التذكاري هو جزء من هوية بايرن ميونخ… إنه يرمز إلى بيكنباور، وكل ما جسده: الأسلوب، الروح المعنوية، وبايرن ميونخ نفسه”.

𝐅𝐫𝐚𝐧𝐳 𝐁𝐞𝐜𝐤𝐞𝐧𝐛𝐚𝐮𝐞𝐫 – 𝐞𝐢𝐧 𝐒𝐭ü𝐜𝐤 𝐃𝐍𝐀 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞 Tags zuvor war der 80. Geburtstag von Franz Beckenbauer, passend dazu wurde nun das Denkmal zur ewigen Erinnerung an den „Kaiser“ vor der Allianz Arena enthüllt. 🔗 Mehr… pic.twitter.com/XpIds9koN2 — FC Bayern München (@FCBayern) September 12, 2025

وأضاف: “الحياة وكرة القدم زائلتان، لكن الأساطير تبقى، في قلوب المشجعين والناس، وفي داخلنا جميعًا”.

وكان بيكنباور قد توفي في يناير 2024 عن عمر ناهز 78 عامًا، بعدما قاد بايرن وألمانيا الغربية إلى ألقاب كبرى، أبرزها كأس العالم كلاعب ومدرب، وبطولة أوروبا، وثلاثة كؤوس أوروبية، فضلًا عن رئاسته للنادي لفترة طويلة.

التمثال، الذي صممته الفنانة الإيطالية المقيمة في ميونخ ماتيلدي رومانيولي، وُضع بالقرب من تمثال المهاجم الأسطوري جيرد مولر.

وشهد الحفل حضور عدد من أساطير النادي السابقين، بينهم لوثار ماتيوس، وكلاوس أوجينثالر، وبول بريتنر، وأولي هونيس، وكارل هاينز رومينيجه.