القيصر الخالد.. بايرن ميونخ ينحت أسطورته في برونز يتحدى الزمن

Published On 13/9/2025

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تمثال برونزي يخلّد أسطورته الراحل فرانز بيكنباور، وُضع أمام ملعب “أليانز أرينا” بحضور أرملته هايدي وعدد من رموز النادي.

وقال هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، خلال الحفل: “هذا النصب التذكاري هو جزء من هوية بايرن ميونخ… إنه يرمز إلى بيكنباور، وكل ما جسده: الأسلوب، الروح المعنوية، وبايرن ميونخ نفسه”.

وأضاف: “الحياة وكرة القدم زائلتان، لكن الأساطير تبقى، في قلوب المشجعين والناس، وفي داخلنا جميعًا”.

وكان بيكنباور قد توفي في يناير 2024 عن عمر ناهز 78 عامًا، بعدما قاد بايرن وألمانيا الغربية إلى ألقاب كبرى، أبرزها كأس العالم كلاعب ومدرب، وبطولة أوروبا، وثلاثة كؤوس أوروبية، فضلًا عن رئاسته للنادي لفترة طويلة.

التمثال، الذي صممته الفنانة الإيطالية المقيمة في ميونخ ماتيلدي رومانيولي، وُضع بالقرب من تمثال المهاجم الأسطوري جيرد مولر.

وشهد الحفل حضور عدد من أساطير النادي السابقين، بينهم لوثار ماتيوس، وكلاوس أوجينثالر، وبول بريتنر، وأولي هونيس، وكارل هاينز رومينيجه.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

