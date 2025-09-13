تحذيرات من موجة تسونامي.. زلزال قوي يهز كامتشاتكا شرق روسيا (فيديو)
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 111 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، عاصمة المنطقة الإدارية، وعلى عمق يقدّر بـ39.5 كيلومترا تحت سطح الأرض.
وكانت الهيئة قد أعلنت في البداية أن قوة الزلزال 7.5 درجة قبل أن تخفضها لاحقا.
Office rocks & creaks as massive Pacific quake hits coast https://t.co/L9bWew9LWb pic.twitter.com/Dt1kItkcjV
— RT (@RT_com) September 13, 2025
تحذيرات من تسونامي
وأصدر المركز الأمريكي تحذيرا أوليا من احتمال حدوث تسونامي “خطير” يصل ارتفاعه إلى نحو متر على السواحل الروسية، غير أن التحذير جرى رفعه بعد فترة وجيزة.
ويأتي هذا الزلزال بعد أشهر قليلة من هزة أرضية قوية ضربت كامتشاتكا في يوليو/تموز الماضي، وكانت من بين الأعنف المسجلة في المنطقة. وقد بلغت شدتها 8.8 درجة وتسببت في أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار عبر المحيط الهادئ، ما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة من هاواي إلى اليابان.
وأعاد الزلزال الأخير في يوليو، للأذهان كارثة عام 2011، حين تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة اليابان، في تسونامي مدمر أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، ودفع السلطات اليابانية حينها إلى إجلاء نحو مليوني شخص نحو مناطق مرتفعة.