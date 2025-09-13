شاحنة تقتحم موكبا دينيا وتقتل ثمانية في الهند (شاهد)

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من عشرين في حادث مروع في جنوب غرب الهند عندما صدمت شاحنة موكباً دينياً، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا ووسائل إعلام هندية أخرى يوم الجمعة.

Visuals ⚠️ Horrific tragedy in Hassan, Karnataka: A speeding tanker truck rammed into a Ganesh festival procession on NH-373 near Mosalehosalli village. 4 dead on the spot, 20+ seriously injured. Rescue ops underway. Intentions unknown pic.twitter.com/9goQ3d4cOG — Operation Unfiltered 🇮🇳 (@LakshyaAwasth) September 13, 2025

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة تتعامل مع الأمر على أنه حادث، وأضافت أن معظم الضحايا من الفتيان.

ووقع الحادث خلال موكب ديني في منطقة حسن، وهي إحدى المناطق الإدارية في ولاية كارناتاكا الهندية.

Karnataka: On Ganesh procession accident in Hassan, SP Sujeetha M.S. says, "…Around 18 to 20 people sustained injuries, and nine people, including the bike rider initially hit by the truck, lost their lives. The prime accused in this case is driver Bhuvanesh. The entire scene… pic.twitter.com/UExtrgsGEu — IANS (@ians_india) September 13, 2025

قالت الشرطة المحلية، إنه تم توقيف سائق الشاحنة في حين يجري إخضاع كامل مشهد الحادث لفحص جنائي لتحديد ما إذا كانت هناك أعطال ميكانيكية أو عوامل أخرى.

وأفاد موقع نيوز 18 الإخباري، نقلا عن شهود عيان، بأنه بدا أن السائق فقد السيطرة على عجلة قيادة الشاحنة قبل أن ينحرف باتجاه الموكب.

ووفقا للتقارير، كان يوم الجمعة، هو اليوم الأخير لمهرجان يكرم عيد ميلاد الإله الهندوسي “جانيشا”.