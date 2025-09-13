الأخبار|الهند

شاحنة تقتحم موكبا دينيا وتقتل ثمانية في الهند (شاهد)

(مواقع تواصل)
Published On 13/9/2025

حفظ

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من عشرين في حادث مروع في جنوب غرب الهند عندما صدمت شاحنة موكباً دينياً، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا ووسائل إعلام هندية أخرى يوم الجمعة.

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة تتعامل مع الأمر على أنه حادث، وأضافت أن معظم الضحايا من الفتيان.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ووقع الحادث خلال موكب ديني في منطقة حسن، وهي إحدى المناطق الإدارية في ولاية كارناتاكا الهندية.

قالت الشرطة المحلية، إنه تم توقيف سائق الشاحنة في حين يجري إخضاع كامل مشهد الحادث لفحص جنائي لتحديد ما إذا كانت هناك أعطال ميكانيكية أو عوامل أخرى.

وأفاد موقع  نيوز 18 الإخباري، نقلا عن شهود عيان، بأنه بدا أن السائق فقد السيطرة على عجلة قيادة الشاحنة قبل أن ينحرف باتجاه الموكب.

ووفقا للتقارير، كان يوم الجمعة، هو اليوم الأخير لمهرجان يكرم عيد ميلاد الإله الهندوسي “جانيشا”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام هندية

إعلان