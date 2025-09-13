الأخبار|المملكة المتحدة

شرطة بريطانيا تفتش البالوعات قبل وصول “ضيف غير مرحب به” (شاهد)

Published On 13/9/2025

تكثّف شرطة وندسور عمليات التفتيش الأمني في مختلف أرجاء المدينة استعدادًا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقررة يوم الأربعاء المقبل، والتي تستمر ليومين وتشمل مبيتًا في قلعة وندسور دون أي لقاءات عامة.

وقالت شرطة “بيركشاير” إنها نشرت وحدة التفتيش المتخصصة في وندسور استعدادًا للزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن ضباطها المرخّصون سيقومون بإجراء عمليات تفتيش في الأماكن العامة لضمان أن يكون كل شيء آمناً وللحفاظ على سلامة الجميع.

وتناقلت مواقع التواصل صورا لضباط وحدة تفتيش متخصصة وهم يتفقدون أعمدة الأرصفة وصنايق القمامة والبالوعات خارج مقر الإقامة الملكي يوم الجمعة، برفقة كلب شم مدرب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

 

بدورها قالت شرطة “تايمز فالي” يوم الجمعة إن سكان وندسور سيشهدون عمليات تفتيش يقوم بها عناصر الشرطة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الزيارة الثانية لترامب موجة احتجاجات حاشدة ينظمها تحالف “أوقفوا ترامب” في كل من وندسور ولندن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال التحالف في منشور على منصة “إكس” إن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني السابق سيكون حاضرا، وأضاف المنشور: “شاركونا لنقول لترامب إنه غير مرحّب به هنا”.

وسيلتقي ترامب برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا، أمير وأميرة ويلز صباح الأربعاء القادم، قبل أن ينضم إليهما لاستقبال الملك والملكة في مراسم ترحيبية تُجرى في الهواء الطلق ضمن أراضي ضيعة وندسور.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

