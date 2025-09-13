شرطة بريطانيا تفتش البالوعات قبل وصول “ضيف غير مرحب به” (شاهد)

تكثّف شرطة وندسور عمليات التفتيش الأمني في مختلف أرجاء المدينة استعدادًا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقررة يوم الأربعاء المقبل، والتي تستمر ليومين وتشمل مبيتًا في قلعة وندسور دون أي لقاءات عامة.

👮🏻We have today deployed our Specialist Search Unit to Windsor ahead of the state visit of US President Donald Trump. Our licensed search officers will be completing searches in public areas to make sure everything is secure and everyone is safe🔎 (1/2) pic.twitter.com/59BA0eB16f — TVP Berkshire East (@TVP_BerksEast) September 12, 2025

وقالت شرطة “بيركشاير” إنها نشرت وحدة التفتيش المتخصصة في وندسور استعدادًا للزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن ضباطها المرخّصون سيقومون بإجراء عمليات تفتيش في الأماكن العامة لضمان أن يكون كل شيء آمناً وللحفاظ على سلامة الجميع.

وتناقلت مواقع التواصل صورا لضباط وحدة تفتيش متخصصة وهم يتفقدون أعمدة الأرصفة وصنايق القمامة والبالوعات خارج مقر الإقامة الملكي يوم الجمعة، برفقة كلب شم مدرب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

🚨 Our Mounted Section is on patrol in Windsor this week & next for the upcoming state visit of US President Donald Trump.

👮‍♀️🐴 Officers & horses will be visible in the town centre, say ‘hello’ if you see them!

Follow @ThamesVP for updates. pic.twitter.com/fhpnUMTUHu — Thames Valley Police (@ThamesVP) September 11, 2025

بدورها قالت شرطة “تايمز فالي” يوم الجمعة إن سكان وندسور سيشهدون عمليات تفتيش يقوم بها عناصر الشرطة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الزيارة الثانية لترامب موجة احتجاجات حاشدة ينظمها تحالف “أوقفوا ترامب” في كل من وندسور ولندن، وسط إجراءات أمنية مشددة.

We will be joined NEXT WEDNESDAY by the absolute boy @jeremcorbyn 😎😎 Stand up against Trump!

No more bowing to the far right! Join us on the 17th – 2pm outside the BBC & march to Parliament for 5pm pic.twitter.com/hpUyZoqyZA — Stop Trump (@UKStopTrump) September 11, 2025

وقال التحالف في منشور على منصة “إكس” إن جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني السابق سيكون حاضرا، وأضاف المنشور: “شاركونا لنقول لترامب إنه غير مرحّب به هنا”.

وسيلتقي ترامب برفقة زوجته السيدة الأولى ميلانيا، أمير وأميرة ويلز صباح الأربعاء القادم، قبل أن ينضم إليهما لاستقبال الملك والملكة في مراسم ترحيبية تُجرى في الهواء الطلق ضمن أراضي ضيعة وندسور.