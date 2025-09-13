خبراء ينصحون: لهذه الأسباب لا تسخر من مشاعر شخص مات حيوانه الأليف

لعل أصعب لحظة في حياة مربي الحيوان الأليف هي لحظة موته، لكنه غالبا ما يجد صاحب الحيوان صعوبة في التعبير عن مشاعره للآخرين، إذ عادة ما لا يقدرون مشاعره، وألم الفقد الذي يعانيه.

ربما من الطبيعي لدى البعض أن يجد طفلا يبكي على فراق قطته او كلبه الأليف أو طائره المحبوب، ولكن سيكون غريبا، أو مثيرا للسخرية عند البعض، إذا وجدوا رجلا تدمع عيناه على فراق كلبه المخلص او سيدة تبكي على فراق قطتها المحبوبة.

ما سبب الحزن الشديد لمربي الحيوان الأليف؟

ويؤكد الخبراء أن الارتباط الوجداني بين الانسان وحيوانه الأليف ارتباط حقيقي وقوي، لا يقل عن قوة ارتباطه بإنسان قريب وفي بعض الحالات أشد.

والسبب أن محبي الحيوانات الأليفة في الأغلب أشخاص يتمتعون برقة المشاعر، او ربما يعانون من بعض الظروف الخاصة كالشعور بالوحدة او الشعور بعدم الأمان.

أو ربما أعجبهم الحيوان وقرروا خوض التجربة، إلا أنهم بعد مرور بعض الأسابيع أو الشهور بدأوا في اكتشاف مجموعة صفات ربما لا يجدوها في كثير من البشر حولهم. ربما يجدون وفاء غير عادي من كلب أليف لا يتكلم، ولكنه قادر على التعبير عن الفرح والحب بصاحبه. يفرح لحضوره من العمل او المدرسة ربما اكثر فرحا من أفراد الاسرة، ويعرف كيف يعبر عن فرحه بعودة صاحبة بالقفر وهز الذيل والجري ذهابا وإيابا، وهو يفعل ذلك كل يوم بلا كلل أو ملل.

حب خال من النفاق

إنه ينتظر موعد عودة صديقة بفارغ الصبر، إنه حب حقيقي خالي من أي نفاق او مصلحة ولا يتغير نتيجة مواقف ، إضافة انه حب وإخلاص دائم ، فمهما غاب الانسان لا ينساه ولا يفقد الوفاء له ، حتى انها اشتهرت الكلاب بالوفاء.

حب الحيوان الأليف بلا مقابل، فالشخص يحب حيوانه الأليف سواء القط او الكلب أو الطائر، لا ليحصل منه على اللحم او البيض. إنه حب بلا مقابل، وربما أصبح هذا قليل في دنيا البشر. كما أنه حب متبادل فالشخص يحب حيوانه الأليف ويدرك أنه يبادله الحب والارتباط، حتى أن بعض الحيوانات الأليفة تمتنع عن الطعام أو تموت إذا مات صاحبها.

بعض الدراسات العلمية، كدراسة الياباني تاكيفومي كيكوزوي أستاذ الطب البيطري بجامعة ازابو اليابانية، توصلت إلى أن هناك تغيرات جينية وهرمونية حدثت على مستوى البشر والحيوانات الأليفة عبر سنين استئناس الإنسان للحيوان. والنتيجة ارتباط شبيه بارتباط الأمومة، كإفراز المخ لهرمون الاوكسيتوسين، وهو هرمون الحب والترابط ويفرزه مخ الأم لتوليد مشاعر الأمومة والرحمة.

سبب عدم تقدير مشاعرهم

ولكن لماذا لا يقدر البعض حزن مربي الحيوانات الأليفة على فقدها، رغم أنه أحيانا يكون الشخص الحزين صديقك في العمل او فرد من العائلة ومع ذلك ربما تجد نفسك غير قادر على التعاطف معه، أو ربما يصل الأمر للسخرية من حزنه.

السببب أنهم لم يمروا بتجربة الارتباط بحيوان أليف، فليس من جرب وعرف كمن سمع مجرد سماع، وربما صديقك الحزين هذا في وقت من الأوقات لم تكن لديه مشاعر تجاه الحيوانات الأليفة، ولكن بمجرد دخول تجربة اقتناء حيوان اليف، فانه يصبح بمكانة صديق.

البعض يسخر من مشاعر الحزن لأنه يقارن موت الحيوان الأليف بموت البشر، ولا يدري أن علاقة الارتباط قد أصبحت لدى البعض في قوة الارتباط مع البشر وربما اشد في بعض الحالات.

هل يوجد فرق في الألم النفسي بين الكبار والصغار؟

لا يوجد فرق في طبيعة الانفعال بين الكبار والصغار في فقد حيواناتهم الأليفة.

الكل يصاب بالحزن، لكن حزن الكبار أشد وقد يمتد لفترة أطول، لانهم خبروا معاني تجريدية تتخطي مجرد الارتباط. إذ ادركوا معنى الإخلاص والوفاء، ثم انهم بحكم خبرتهم وربما آلامهم في التعامل مع بعض أشرار البشر، ادركوا أن بعض الحيوانات ربما اكثر وفاء واخلاصا.

الأطفال تحزن بالطبع ولكن تجاوزهم للحزن أسرع، خصوصا إذا وجدوا من يستوعب مشاعرهم ويخففها.

ماذا أفعل في حالة وفاة حيوان أليف لصديقي او ابني؟

عليك تقدير هذه المشاعر وأعلم أنها مشاعر حزن حقيقية، وتعامل معها كما لو كانت مشاعر فقد ‘نسان مقرب.

اسأل عن مكان دفن الجثمان لإن هذه اللحظة كانت أشد لحظة مؤلمة لصاحبك، وحاول أن تخرجه من حزنه.

إذا شعرت أنه لايزال حزينا أو لا يستطيع التجاوز اقترح عليه وجود حيوان جديد، في الغالب سيقاوم اذا كان بالغا، ولكن حاول معه فذلك سيخفف حزنه، وفي الأغلب سيمكنه التجاوز خلال أسابيع.

الشعور بحزن من حولنا، حتى على حيواناتهم الأليفة، هو درجة عالية من الشعور بالأخر، ومن أهم ركائز الذكاء العاطفي واحترام المشاعر.

وفي صحيح مسلم والبخاري أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) رأى الطفل الصغير عمير، وهو أخو أنس رضى الله عنهما، حزينا فسأل النبي: لماذا عُمير حزين ؟! قالوا مات عصفوره الذي يلعب معه. فظل النبي الرحيم يلاطفه ويواسيه ويخفف عنه.