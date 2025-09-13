وزير الخارجية الأمريكي: نواصل العمل على ملف الأسرى رغم هجوم الدوحة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده ستواصل العمل على ملف الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، مشددا على أن الهجوم الذي وقع في الدوحة مؤخرا لن يثني واشنطن عن متابعة هذا الملف الحساس.

وقال روبيو في تصريحات صحفية، قبيل مغادرته إلى إسرائيل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الإفراج عن جميع الأسرى دفعة واحدة، إلى جانب “تحييد خطر حماس” تمهيدا للانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بمستقبل غزة وإعادة إعمارها، على حد وصفه.

الاعتراف الدولي بفلسطين على طاولة المباحثات

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الكثير من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا التطور ستكون له تداعيات سياسية هامة ستناقشها واشنطن مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة كانت قد حذرت إسرائيل مسبقا من أن استمرار سياساتها سيدفع عددا من الدول إلى الاعتراف بفلسطين، وهو ما بدأ يحدث بالفعل، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف الجماعي ستكون له تأثيرات مباشرة على إسرائيل.

لقاءات واستماع لموقف الإسرائيليين

وأضاف الوزير الأمريكي “سأذهب للاستماع إلى الإسرائيليين لفهم ما يجري، وسنرى ما يمكن فعله”، في إشارة إلى سعيه للحصول على صورة أوضح حول خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة في ظل التوترات الراهنة.

وفي الوقت نفسه، شدد روبيو على أن العلاقة الأمريكية-الإسرائيلية ستبقى قوية، رغم وجود بعض القضايا التي “لا يكون الطرفان راضيين عنها بنسبة 100%”.

يأتي تصريح روبيو في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، ومنها الهجوم الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، وما أثاره من تداعيات سياسية وأمنية. كما يتزامن مع استمرار حالة الجمود بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وإطلاق سراح الأسرى ، وسط ضغوط أمريكية لإيجاد صيغة تضمن تحقيق هذا الهدف بالتوازي مع بحث مستقبل غزة بعد الحرب.