أتلتيكو مدريد يحقق أول انتصاراته هذا الموسم بالفوز على فياريال في الليغا الإسبانية (فيديو)
Published On 14/9/2025
استعاد أتلتيكو مدريد تألقه هذا الموسم، حيث سجل بابلو باريوس ونيكو غونزاليس هدفين ليفوز أتلتيكو مدريد على فياريال بنتيجة 2-0، محققًا بذلك أول فوز للفريق الإسباني هذا الموسم.
بهذا الفوز، ارتقى أتلتيكو مدريد إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بينما مُني فياريال بهزيمته الأولى بعد شهر من انطلاق الموسم.
ويبقى الفريق الزائر في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.
سجل أتلتيكو مدريد هدفه مبكرًا عندما استغل جوليان ألفاريز خطأً دفاعيًا في الدقيقة 9 قبل أن يمرر الكرة إلى بابلو باريوس الذي سدد كرة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء.
حسم نيكو غونزاليس الفوز في الدقيقة 52، متجاوزًا الدفاع ليقابل تمريرة ماركوس يورينتي العرضية من الجهة اليمنى برأسية قوية لا تُصد.
المصدر: رويترز