الزمالك يتصدر الدوري بفوز ثلاثي على المصري البورسعيدي

حقق الزمالك المصري فوزا عريضا على نادي المصري البورسعيدي السبت ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليرفع النادي القاهري رصيده من النقاط إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب البطولة.

وألحق الزمالك الهزيمة الأولى بالمصري هذا الموسم، وهو النادي الذي كان يتصدر البطولة حتى هذه الهزيمة برصيد 11 نقطة، لكن بعد المباراة تراجع إلى المركز الثاني.

سجل عدي الدباغ الهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 29 من بداية المباراة ثم عزز عمر جابر في الدقيقة 64 بعد تمريرة ساحرة من الجناح المميز خوان ألفينا، قبل أن يختتم عبد الله السعيد أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وينتظر المصري نتيجة مباراة نادي مودرن صاحب المركز الثالث حتى الآن برصيد 10 نقاط أمام طلائع الجيش الأحد، وفي حال فاز مودرن سيتقدم إلى النقطة 13 ليتقاسم القمة مع الزمالك.

ويقبع النادي الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من 4 مباريات بينما ينتظر لقاء الأحد أمام إنبي.

أما بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا فيقبع في المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 5 مباريات لكنه سيبدأ مشاركته في كأس إنتركونتنينتال للأندية أمام أوكلاند سيتي الاسترالي الأحد.