رئيس أركان جيش الاحتلال: حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية احتلال مدينة غزة

في الوقت الذي يقترب فيه الجيش الإسرائيلي من إطلاق عملية “مركبات غدعون 2” بهدف السيطرة على مدينة غزة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم عن تقديرات الجيش أن تحقيق أهداف الحرب كلها سيكون صعبا.

وذكرت القناة 12 أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قال في اجتماعات مغلقة مع القيادة السياسية، إن الجيش ملتزم بأهداف الحرب كما حددها مجلس الوزراء، لكنه شدد على أن حركة حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد العملية، على حد وصف القناة.

ونقل التقرير عن زامير قوله إن “الحرب لن تنهي سيطرة حماس على القطاع، حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية احتلال مدينة غزة، ولن تتحقق الأهداف المرجوة بمجرد السيطرة على مدينة غزة”.

وأشار زامير إلى أن الجيش، بعد الانتهاء من العمليات العسكرية والتنظيف، سيحتاج إلى السيطرة على الأراضي من الناحية المدنية أيضا، وإذا لم يقم الجيش بذلك، فستتولى الأمر جهة أخرى يحددها المستوى السياسي، مشددا على أنه لا يرغب شخصيا في أن يتحمل الجيش هذه المهمة وحده.

وفيما يتعلق بإجلاء السكان، أفادت التقديرات أن الجيش سيدخل مدينة غزة تدريجيا وبقوة، مع توقع أن يغادر معظم السكان المنطقة في اللحظات الأخيرة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يجب أن يبدأ ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.

كما قدر الجيش أن مدة العملية العسكرية قد تستمر عدة أشهر حتى نصف عام، وذلك قبل البدء في مرحلة “التنظيف” التي ستستغرق وقتا إضافيا.