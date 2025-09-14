رئيس وزراء العراق: عدوان إسرائيل لن يتوقف عند قطر (فيديو)

وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطر بأنه “حدث صادم وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية”، مؤكداً أن ما جرى يمثل دليلاً إضافياً على “النهج العدواني والإجرامي” لحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال السوداني، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الحكومة العراقية عبرت رسمياً وشعبياً عن شجبها وإدانتها لهذا “الفعل الغادر”، مشدداً على ضرورة أن تستثمر دول المنطقة الأوراق التي تمتلكها لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، التي لن تتوقف عند قطر، على حد تعبيره.

وأضاف “لدينا عدة أوراق يمكن استثمارها للوقوف أمام العدوان، فالحكومة الإسرائيلية استخفت بكل شيء، وما يحصل في غزة طيلة أكثر من عامين هو قتل ممنهج، ولن يكون استهداف قطر نهاية هذه السياسة العدوانية”.

وفي سياق حديثه عن خيارات الرد، اعتبر رئيس الوزراء العراقي أن الوقت قد حان لتشكيل تحالف إسلامي في مختلف المجالات، موضحاً “لا يوجد ما يمنع أن يكون للدول الإسلامية تحالف في شكل قوة أمنية مشتركة للدفاع عن نفسها أمام هذه التحديات”.

وأشار إلى أن الدول الإسلامية تمتلك المقومات الضرورية من ثروات ومواقع استراتيجية تجعلها قادرة على بناء شراكة متينة، داعياً إلى إعلان تحالف سياسي وأمني واقتصادي جامع، لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وحماية سيادة الدول الإسلامية وأمن شعوبها.

وختم السوداني بالتأكيد على أن استهداف قطر شكّل ناقوس خطر لدول المنطقة، وأن الرد الفاعل لا يكون إلا عبر خطوات جماعية منسقة تعكس وحدة الموقف الإسلامي أمام ما وصفه بـ”النهج العدواني للحكومة الإسرائيلية”.