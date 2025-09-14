زيلينسكي يحذر: “بوتين يوسع الحرب” وعلى أوروبا أن تجعله يشعر بالعواقب

حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من قيام روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين لبلاده على إثر اختراقات جوية لمسيرات تابعة للجيش الروسي.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي عدة منشورات قال فيها أن الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته وأنه لم يكن أمرا عشوائيا من أي من القادة في الوحدات الفرعية مردفا ” هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا”.

وطالب زيلينسكي بالرد على ما حدث مشيرا إلى أن “هذا النهج يتطلب إجراء احترازيا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب”.

It is necessary to reduce the consumption of Russian oil, and this will definitely reduce Russia's ability to fight. We can hear the position of the US, and this position should be heard by all who still choose supplies from Russia rather than from other partners. pic.twitter.com/vCyLJiigEy — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

وكتب زيلينسكي على حسابه على منصة إكس “يجب تقليص استيراد النفط الروسي لأن ذلك سيقيد بكل تأكيد قدرات روسيا على القتال”

وأكد زيلينسكي مجددا مطالبته بفرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالب الدول التي تستورد النفط من روسيا باستبدالها بدول أخرى.

ووجه زيلينسكي النداء للقادة الأوروبيين قائلا ” لا تنتظروا العشرات من مسيرات شاهد والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها وترفضه.