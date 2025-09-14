الأخبار|أوكرانيا

زيلينسكي يحذر: “بوتين يوسع الحرب” وعلى أوروبا أن تجعله يشعر بالعواقب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الفرنسية)
Published On 14/9/2025

حفظ

حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من قيام روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين لبلاده على إثر اختراقات جوية لمسيرات تابعة للجيش الروسي.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي عدة منشورات قال فيها أن الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته وأنه لم يكن أمرا عشوائيا من أي من القادة في الوحدات الفرعية مردفا ” هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وطالب زيلينسكي بالرد على ما حدث مشيرا إلى أن “هذا النهج يتطلب إجراء احترازيا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب”.

وكتب زيلينسكي على حسابه على منصة إكس “يجب تقليص استيراد النفط الروسي لأن ذلك سيقيد بكل تأكيد قدرات روسيا على القتال”

وأكد زيلينسكي مجددا مطالبته بفرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطالب الدول التي تستورد النفط من روسيا باستبدالها بدول أخرى.

ووجه زيلينسكي النداء للقادة الأوروبيين قائلا ” لا تنتظروا العشرات من مسيرات شاهد والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها وترفضه.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان