شاهد: مظاهرة في طنجة المغربية رفضا لانتهاكات إسرائيل

شهدت مدينة طنجة المغربية مساء الأحد مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لسيادة الدول، وفي مقدمتها قطر، بعد استهداف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة قبل أيام.

وردد المحتجون شعارات غاضبة تطالب الأنظمة العربية باتخاذ مواقف حازمة، ووقف مسار التطبيع مع الاحتلال، مؤكدين أن ما جرى يمثل تجاوزا خطيرا يستوجب ردا عربيا موحدا.

وجاءت المسيرة بدعوة من “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، التي تقود منذ سنوات تحركات جماهيرية داعمة للقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التظاهرة امتدادا لموجة احتجاجات متواصلة منذ الثلاثاء الماضي، إذ شهدت مدينة تطوان وقفة حاشدة الأربعاء الماضي دعت إليها “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، للتنديد بمحاولة اغتيال قيادة حماس في قطر.

كما شهدت الدار البيضاء الخميس مظاهرة أمام القنصلية الأميركية بدعوة من “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، ونظم العشرات الجمعة وقفة أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط بدعوة من “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، ونددوا بما وصفوه بـ”الغطرسة الصهيونية”.

وتتواصل التعبئة الشعبية في مختلف المدن المغربية، في مشهد يعكس حجم التضامن مع فلسطين ورفض الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عواصم عربية، وسط دعوات متصاعدة إلى وقف مسار التطبيع العربي مع الاحتلال.