مساعد وزير الخارجية المصري السابق: مطلوب موقف عربي إسلامي موحد لردع إسرائيل

أعرب مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير فوزي العشماوي عن اعتقاده بأن موقفا عربيا وإسلاميا موحدا يعد أمرا ضروريا لمواجهة إسرائيل.

وقال العشماوي في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر “أعتقد تماما أنه لا بد أن يكون هناك موقفا موحدا إذ أنه المغزى الأكبر من الهجوم الفادح والفاضح على السيادة القطرية هو أنه لا توجد أي دولة في حصانه وفي مأمن من البطش ومن العدوان الإسرائيلي”.

مساعد وزير الخارجية المصري سابقا: لا بد من موقف موحد لردع إسرائيل#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/IQ6WpEnEgK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 13, 2025

واعتبر العشماوي أن المنطقة تعيش لحظات من “الغرور المطبق والجنون المطبق” للقيادة الإسرائيلية.

وأشار العشماوي إلى أن قيام كل دولة من دول العالم العربي بالتعامل مع إسرائيل بشكل منفرد أصبحت تشكل وبالا على الجميع.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت هجوما على العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام بهدف اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثناء مناقشتهم مقترحات لهدنة مع إسرائيل.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من أعضاء حركة (حماس) ورجل أمن قطري، بينما لن يتعرض أي شخص من الشخصيات القيادية للحركة لإصابات، وهو ما دفع وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الاعتراف بفشل الهجوم في وقت لاحق.