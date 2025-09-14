هاليفي يعترف: عدد ضحايا غزة تجاوز 200 ألف و”خلعنا القفازات” منذ أول لحظة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي أن عدد ضحايا الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2003، تجاوز 200 ألف فلسطيني، تعرضوا للقتل أو الإصابة بنيران جيش الاحتلال.

وأوضح هاليفي، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان، أنه “لم يحدث ولو مرة واحدة” أن توقفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب استشارات قانونية.

“خلعنا القفازات منذ أول لحظة”

ووصف هاليفي الحرب في غزة بقوله “هذه ليست حربا هادئة.. خلعنا القفازات منذ أول لحظة، وللأسف لم نفعل ذلك من قبل”.

وقاد هاليفي جيش الاحتلال خلال 17 شهرا من الحرب في قطاع غزة، منذ بداية الحرب حتى مغادرته رئاسة الأركان في شهر مارس/آذار الماضي.

الضحايا أكثر من 10% من سكان غزة

وقال هاليفي خلال لقاء مع سكان مستوطنة “عين هبسور” في جنوب إسرائيل أن أكثر من 10% من سكان قطاع غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.2 مليون فرد، “قتلوا أو أصيبوا.. أكثر من 200 ألف”.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يعترف: 200 ألف فلسطيني ضحية الحرب على #غزة.. ومدونون "أرقام وزارة الصحة الفلسطينية دقيقة"#هاشتاج #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/knQhV2o4AO — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 13, 2025

وعلقت الغارديان على ما أعلنه هاليفي بأنه يتوافق مع تقديرات وزارة الصحة في غزة عن أعداد الشهداء والمصابين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، هذا على الرغم من أن “المسؤولين الإسرائيلين رفضوا هذه الأرقام بشكل متكرر واعتبروها دعاية لحماس“، وفق الصحيفة.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة في قطاع غزة، خلفت الحرب أكثر من 64 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 163 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

دور المستشارين القانونيين

وأوضح هاليفي أن المحامين الذين يعملون مع الجيش الإسرائيلي كانوا مهتمين في المقام الاول بإقناع الدول والجهات الدولية بقانونية ما يقوم به الجيش في غزة.

ومضى قائلا إن بعض المستشارين القانونيين قالوا “سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونيا في العالم، وهذا مهم جدا بالنسبة لإسرائيل”، في إشارة إلى الحرب في غزة، مضيفا “هذه الاستشارات لم تقيدني ولو مرة واحدة، حتى من المدعي العام العسكري (تومر يروشالمي)، الذي لا يملك صلاحية تقييدي”.

ونقلت الغارديان عن مايكل سفارد المحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان، قوله إن تصريحات هاليفي تؤكد أن الجيش يتعامل مع المستشارين القانونيين على ان نصائحهم مجرد “أختام” لا تلزمه بشيء.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن إيال زامير، رئيس الأركان الحالي الذي تولى المنصب بعد هاليفي، تجاهل النصيحة القانونية التي قدمها المدعي العام العسكري مؤخرا بشأن احتلال مدينة غزة.

وقال يروشالمي إنه يجب تأجيل أوامر التهجير التي صدرت لحوالي مليون شخص من سكان مدينة غزة حتى تتوافر مرافق في جنوب القطاع لاستقبالهم.