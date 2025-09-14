هل طقطقة الركبة علامة على مشكلة في العظام؟ دراسة حديثة تكشف مفاجأة

كشفت دراسة جديدة في أستراليا، نشرت في مجلة “أبحاث المفاصل” الطبية، أن طقطقة الركبة لا ترتبط بمرض هشاشة العظام، ولكن قد تكون مؤشرا على مشاكل في الغضاريف.

وشملت الدراسة 112 شابًا خضعوا لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي في الركبة، واستخدمت فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي وتطور حالات المرضى لتتبع علامات هشاشة العظام لديهم على مدى خمس سنوات.

وقال جيمون كوتش، الباحث في مركز أبحاث الطب الرياضي في جامعة “لا تروب” في أستراليا، والذي شارك بهذه الدراسة، “وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من طقطقة الركبة أظهروا معدلات أعلى بمقدار مرتين ونصف من عيوب الغضروف في منطقة الرضفة، مع المزيد من الألم وضعف الوظيفة في وقت مبكر”.

طمأنة الأصغر سنا

وتناقض نتائج هذه الدراسة فكرة أنه ينبغي استخدام صوت طقطقة الركبة لتشخيص أو التنبؤ بهشاشة العظام المبكرة.

وقال آدم كولفينور، رئيس مجموعة أبحاث إصابات الركبة في مركز أبحاث الطب الرياضي في جامعة “لا تروب” إن البحث سيكون مطمئنًا للمرضى الأصغر سنًا الذين يشعرون بالقلق من أن طقطقة الركبتين قد يكون علامة على تدهور مفصل الركبة بعد الجراحة.

وأضاف كولفينور أن “هذا يسلط الضوء على أهمية البقاء نشيطًا والمشاركة في إعادة التأهيل لتجنب أو تأخير الإصابة بهشاشة العظام”.

وأكد الباحثون أن الدراسة تدعم نهجًا أكثر دقة لتشخيص هشاشة العظام في المرحلة المبكرة، وتشجع المتخصصين على تجنب المبالغة في تفسير الطقطقة عند المرضى الشباب.