أشار صراحة إلى قطر.. نتنياهو: إسرائيل تتعرض لحصار وهذا ما سنفعله لمواجهته (فيديو)

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، بوجود محاولات لفرض حصار على إسرائيل من قبل أطراف ودول مختلفة، مشيرا بشكل صريح إلى أن قطر من بين هذه الجهات.

وأوضح نتنياهو في كلمة له: “نستثمر الكثير من الأموال والموارد من أجل التصدي للحصار الذي يفرض علينا”، لافتا إلى أن بعض دول غرب أوروبا أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي وصفه بأنه جزء من الحصار المفروض عليها.

وأردف رئيس الوزراء المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة: “الحصار الذي يفرض علينا من دول غرب أوروبا تحركه أقليات مسلمة عنيفة”.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستضطر خلال السنوات المقبلة إلى زيادة القدرات في الصناعات العسكرية لتعزيز استقلاليتها والتغلب على الحصار، متابعا: “سنخرق الحصار المفروض علينا”.

كما أشار إلى أن عزلة إسرائيل الدولية ليست ممكنة، قائلا: “لن يتمكنوا من عزلنا دوليا فالولايات المتحدة ودول أخرى تقف إلى جوارنا”.

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود حكومته لرفع الحصار المفروض على إسرائيل، مضيفا: “نعمل على رفع الحصار المفروض علينا وكما نجحنا في التصدي للحصار العسكري سنتمكن من خرق الحصار السياسي”.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد الدعوات لمقاطعة إسرائيل سياسيا في المحافل الدولية، خاصة بعد قرارات من دول أوروبية عدة بتعليق شحنات الأسلحة إليها، استجابة لضغوط شعبية واحتجاجات على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

واليوم الاثنين، ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي.

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن بريطانيا حظرت على الإسرائيليين الالتحاق بكلية مرموقة للدراسات الدفاعية في لندن بسبب تصاعد الحرب على غزة.