إسبانيا تلغي صفقة ضخمة مع إسرائيل بقيمة 825 مليون دولار

ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تبلغ قيمته حوالى 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.

وينص العقد الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام “بولس” التابع لمجموعة “البيت سيستمز” الإسرائيلية، بحسب تقرير “التوازن العسكري” الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسميا على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة في التاسع من سبتمبر/ أيلول.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن إجراءات جديدة تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة، مؤكداً أن الجهود السابقة لم تخفف معاناة الفلسطينيين.

وأوضح سانشيز أن الحكومة ستنفذ 9 إجراءات فورية، أبرزها إغلاق الموانئ الإسبانية أمام السفن العسكرية الإسرائيلية، وحظر عبور الطائرات المحملة بالأسلحة أو الذخائر إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في الموانئ الإسبانية.

وأشار إلى أن حكومته ستقر مشروع قانون لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، مضيفاً أن إسرائيل “تقصف المستشفيات وتقتل المدنيين بالتجويع”، وأن ما يحدث في غزة ليس دفاعاً عن النفس.

كما أعلن سانشيز زيادة الدعم الإنساني لسكان غزة، مع رفع مساهمة إسبانيا في تمويل وكالة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو.

وتلقى القضية الفلسطينية دعما شعبيا كبيرا في إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.