الساعون لعودة المسيح داخل الحكومة الإسرائيلية يستهدفون “إعادة احتلال غزة”: معارض إسرائيلي لهآرتس

حذر زعيم حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل يائير غولان من نوايا الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص توسيع العمليات في قطاع غزة.

وفي لقاء مع رئيس تحرير هآرتس قال غولان عن حكومة نتنياهو ” بالطبع لديهم أهدافهم والجناح المتطرف داخل الحكومة والذي يتبني النزعة المؤيدة لتمهيد الساحة لعودة المسيح يمتلك هدفا محددا وهو احتلال قطاع غزة وإعادة المستوطنين إلى القطاع”.

وواصل غولان “أما هدف نتنياهو فهو إبقاء الوضع الراهن على حال الطوارئ من الآن إلى ما لا نهاية أو إلى أن يكتسب ما يكفي من القوة السياسية ودخول الحملات الانتخابية المقبلة من موقع قوة”.

كما حذر غولان من أن توسيع العمليات في غزة، والدفع بمزيد من القوات سيفوق “مصيدة الموت” التي حذر منها رئيس الأركان الإسرائيلي في وقت سابق.

ونشرت هآرتس عدة تغريدات عن تصريحات غولان خلال المؤتمر الذي نظمته الجريدة في مدينة تورنتو في كندا.

واعتبر غولان أن “الحل الوحيد للوضع الراهن هو تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية ويجب أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن فهذه فرصة لإسرائيل لتغيير سلوكها النمطي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والمنطقة بأسرها”.