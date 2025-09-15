“الظروف غير مواتية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك”: الأمين العام المساعد للجامعة العربية

اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي أن الأجواء غير مواتية حاليا لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر قال زكي إن “تفعيل أي اتفاقيات من هذا النوع يعني أنه وصلت إلى مرحلة أن هناك تعريف لعدو مشترك يتم تفعيل هذه الاتفاقيات إزاؤه”.

وأشار زكي إلى أن “العدو المشترك بالمفاهيم السياسية يمكن أن يختلف عن العدو المشترك بالمفاهيم العسكرية، فالمفاهيم العسكرية لها آليات مختلفة ومنطق محتلف وطريقة تحرك مختلفة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة لنحو عامين متواصلين، كما بدأت إسرائيل بتوسيع نطاق الهجمات على دول المنطقة بعد الهجوم على سوريا وإيران وأخيرا قطر.