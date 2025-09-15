الأخبار|المملكة المتحدة

بعد المظاهرات المناهضة للمهاجرين.. رئيس الوزراء البريطاني يرفض تحول علم بلاده لرمز للعنف والانقسام

تجمع أكثر من 100 ألف شخص في المظاهرات المناهضة للمهاجرين في لندن السبت
تجمع أكثر من 100 ألف شخص في المظاهرات المناهضة للمهاجرين في لندن السبت (غيتي إيميجز)
شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد على رفضه استخدام العلم البريطاني كرمز لـ”العنف والخوف والانقسام” .

ويأتي ذلك عقب مظاهرة حاشدة تحت شعار “وحدوا المملكة” دعا إلي تنظيمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون السبت.

وأضاف ستارمر أن حكومتة “لن تتسامح” مع الاعتداءات على رجال الشرطة، بعد إصابة 26 منهم، بينهم 4 يعانون إصابات خطيرة، خلال فعالية الناشط اليميني المتطرف السبت.

وتجمع ما بين 110 ألف إلى 150 ألف شخص في المظاهرة، متجاوزين بكثير تقديرات المنظمين، بينما نظم نحو 5 آلاف ناشط “مناهض للعنصرية” احتجاجا مضادا في موقع قريب.

وقال ستارمر في تغريدة على منصة إكس إن “للجمهور الحق في الاحتجاج السلمي، فهو جوهر قيم بلادنا”.

وأضاف: “لكننا لن نتسامح مع الاعتداءات على رجال الشرطة أثناء أداء عملهم ولن نسمح بأن يشعر الناس بالخوف في شوارعنا بسبب أصولهم أو لون بشرتهم”.

وتابع: “بريطانيا أمة تقوم بفخر على التسامح والتنوع والاحترام”.

وأكد: “علم بريطانيا يمثل بلدنا المتنوع، ولن نسمح أبدا بتسليمه لمن يحوله إلى رمز للعنف والخوف والانقسام”.

واعتقلت الشرطة 24 شخصا بتهم متعددة تشمل الشجار، وارتكاب أعمال شغب عنيفة، والاعتداء، والتخريب الجنائي علاوة على الاعتداء على رجال الشرطة.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

